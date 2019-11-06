Москва, , 12:32 — REGNUM На сессии 6 ноября рубль пребывает в режиме умеренной медвежьей коррекции к иностранным валютам заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Ослабление спроса на риск в сочетании с локальным отскоком цен на нефть от недавних максимумов играют против российской валюты, которая, впрочем, выглядит локально переоцененной на текущих уровнях, как и фондовые индексы РФ.

Ранее доллар отметился на трехмесячных минимумах неподалеку от уровня 63 руб., который и оказал ему поддержку, послужив плацдармом для отскока. Однако после вчерашнего ралли на сильных данных PMI ISM в непроизводственном секторе США, «американец» сдает позиции, что в свою очередь сдерживает давление на рубль.

Благоприятная статистика деловой активности и рынка труда, если в обозримом будущем подкрепится другими сильными показателями, может укрепить трейдеров во мнении, что Федрезерв действительно возьмет паузу в снижении ставок, а в случае ускорения инфляции и вовсе задумается об ужесточении политики.

В более широком контексте обстановка для отечественной валюты остается благоприятной — умеренный интерес к риску поддерживает привлекательность валют развивающегося сегмента.

Однако без новых подробностей возможной сделки между США и Китаем спрос на высокодоходники может сойти на нет и смениться повсеместной коррекцией.

Так что доллар, который уже достиг области 63,70 руб., уже в скором времени может вернуться выше 64 руб., если нефть Brent не совершит новый рывок вверх и вернется под отметку $62 за баррель», — полагает эксперт.

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