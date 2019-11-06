Бишкек, , 12:28 — REGNUM В Киргизии состоялось открытие контрольно-пропускного пункта «Иркештам» на границе с Китаем, построенного при финансово-технической поддержке России. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба российского посольства.

Участие в церемонии открытия обновленного и переоборудованного таможенного терминала принял премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

Дипломатическое представительство отмечает, что в рамках Соглашения об оказании технического содействия Киргизии, подписанного при вступлении республики в Евразийский экономический союз, на обустройство пунктов пропуска, оснащение фитосанитарных и ветеринарных лабораторий выделено $200 млн (12 млрд 650 млн рублей).

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