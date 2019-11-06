Магнитогорск, Челябинская область, , 12:25 — REGNUM Жители южноуральского города Магнитогорска, где располагается одно из крупнейших металлургических предприятий страны — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), теперь могут дышать свободнее: качество атмосферного воздуха в городе улучшилось в два раза, свидетельствуют данные Росгидромета. Как отметили в пресс-службе ММК, это стало результатом масштабной природоохранной программы компании, вложившей в экологию с 2017 года более 21 млрд рублей.

Замеры стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городе фиксируют резкое снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА): значение индекса за девять месяцев этого года составило 7,62, что почти в два раза ниже по сравнению с аналогичным показателем двухлетней давности.

«Улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске — результат масштабной природоохранной деятельности, которую компания системно осуществляет на протяжении многих лет, — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. — ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года. Напомню, что значение в 5 единиц соответствует определению «Чистый город».

За последние два года компания осуществила серию успешных природоохранных проектов, позволивших радикально снизить выбросы в атмосферу. Так, в 2017 году реконструировала сероулавливающие установки аглоцеха, что позволило повысить эффективность очистки воздуха до 95%. Параллельно ММК построил системы аспирации литейных дворов сразу трех доменных печей, благодаря чему выбросы пыли сократились на 1,14 тыс. тонн в год. Однако главную ставку компания сделала на радикальное обновление «первого передела»: агломерационного, доменного и коксохимического производств. Это позволит не только улучшить экономические показатели, но и существенно снизит воздействие на окружающую среду.

В рамках модернизации первого передела этим летом компания запустила новую экологичную аглофабрику, стоившую приблизительно 30 млрд рублей. На открытии производства присутствовал президент Владимир Путин, который отметил, что это большое событие для города и его экологической составляющей. Фабрика оснащена новейшими природоохранными технологиями, благодаря которым удалось сократить выбросы пыли в два раза, диоксида серы — в четыре раза, бензапирена — в 16 раз. На очереди еще два масштабных проекта в первом переделе: строительство новой коксовой батареи и доменной печи, с запуском которых будут выведены из строя устаревшие агрегаты.

Ранее в этом году Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, отмечалось в докладе Минприроды России. Общие расходы ММК на природоохранные проекты в 2000—2018 годах превысили 58 млрд рублей, а до 2025 года компания намерена направить на соответствующие цели еще более 38 млрд рублей.