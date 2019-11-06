Томск, , 12:21 — REGNUM В Арбитражный суд Томской области поступил иск Центробанка России к АО «Томский комбикормовый завод» и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Томской области с требованием признать за ним права собственности на акции банка «Траст» и освободить это имущество из-под ареста. Иск принят к производству, заседание суда назначено на 11 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 15 октября 2019 года. Третьими лицами в деле заявлены АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», ПАО «Национальный банк «ТРАСТ», межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств Томска.

Регулятор требует «освободить от ареста бездокументарные обыкновенные акции публичного акционерного общества Национальный банк «Траст» в количестве 15 600 штук, государственный регистрационный номер выпуска 10 703 279В, наложенного на основании постановления судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Томской области от 22.01.2009 года о наложении ареста на ценные бумаги в рамках сводного исполнительного производства №69/24/1010/8/2009-СД» и признать право собственности на эти акции за ЦБ РФ.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Томский комбикормовый завод» в апреле 1994 года для производства кормов для домашних животных. Гендиректор с июня 2015 года — Евгений Харьков. Компания входит в Томскую ассоциацию пищевиков.

Напомним, регулятор является основным акционером банка «Траст», владея долей 97,7%. Банк был создан 27 ноября 1995 года, его уставный капитал с середины мая 2019 года составляет 1 013 265 310 рублей.