Москва, 6 ноября 2019, 12:18 — REGNUM Центральный банк РФ способствует тому, что в стране разворачивается стремительная монополизация банковского сектора, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о стремлении сделать банки эффективными финансовыми посредниками, которые бы вкладывали средства в развитие экономики РФ.
Что касается санации банковского сектора, то, по словам Жуковского, её вероятной целью была легализация хищений из ряда кредитных организаций.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая в Совете Федерации РФ, Эльвира Набиуллина заявила, что «мы хотели бы, чтобы банки были эффективными финансовыми посредниками и вкладывали средства в развитие экономики РФ», а очищение банковской системы нужно для того, чтобы на рынке остались только надёжные игроки, которым граждане смогут доверять свои средства.
Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина рассказывает о будущем финансового рынка России — трансляция