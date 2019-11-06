Москва, , 12:18 — REGNUM Центральный банк РФ способствует тому, что в стране разворачивается стремительная монополизация банковского сектора, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о стремлении сделать банки эффективными финансовыми посредниками, которые бы вкладывали средства в развитие экономики РФ.

«Одно дело — красивые лозунги и популистские заявления, и совсем другое — реальная фактура. Экономика никуда не растёт. За последние 10 лет выросла всего лишь на 5%, а уровень бедности не снизился, а вырос. Доходы населения тоже не растут, а падают. Никакой курсовой устойчивости тоже не наблюдается. Рубль к доллару рухнул примерно в два раза за последние пять лет. То же самое и с устойчивостью финансовой системы и банковского сектора, — сказал Жуковский. — Совершенно очевидно, что Центробанк проводит монополизацию банковской отрасли. То есть идёт процесс концентрации и централизации капитала, и на самом деле вся банковская чистка ведётся в интересах крупных госбанков. Банки средней величины, мелкие региональные, которые, собственно, и занимались кредитованием бизнеса в регионах, массово вымирают, так как у них нет доступа к дешёвому рефинансированию».

Что касается санации банковского сектора, то, по словам Жуковского, её вероятной целью была легализация хищений из ряда кредитных организаций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая в Совете Федерации РФ, Эльвира Набиуллина заявила, что «мы хотели бы, чтобы банки были эффективными финансовыми посредниками и вкладывали средства в развитие экономики РФ», а очищение банковской системы нужно для того, чтобы на рынке остались только надёжные игроки, которым граждане смогут доверять свои средства.

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