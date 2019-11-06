Киев, , 12:18 — REGNUM В некоторых европейских столицах до сих пор не хватает понимания угроз, которые несут энергетические проекты Кремля для стабильности и мира в Европе, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Свое заявление он сделал во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем в Брюсселе, сообщает 6 ноября пресс-служба украинского правительства.

Кулеба заявил, что главная цель Киева в энергетике — полная интеграция украинского и европейского рынков газа и электроэнергии.

Также, по его словам, на повестке дня — создание механизма оценки проектов законов европейской стороной относительно их совместимости с правом ЕС, а также совместного мониторинга принятых актов. Кулеба отметил, что это — «единственный путь обеспечить энергетическую безопасность Украины».

В этом контексте украинский вице-премьер-министр особо акцентировал на угрозах, которые несет строительство газопровода «Северный поток-2» для всего региона.

«Мы приветствуем имплементацию обновленной «газовой директивы», которая предусматривает применение правил газового рынка ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разъединения и прозрачность) к газопроводам в и из третьих стран», — заявил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что 4 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток — 2».

Он подчеркнул важность того, чтобы все государства — члены ЕС объясняли своим гражданам «негативные последствия «Северного потока — 2» для энергетической безопасности Европы»

В свою очередь, польский евродепутатЯцек Сариуш-Вольский выразил мнение, что теперь, после разрешения Дании, газопровод «Северный поток — 2» теперь точно будет построен, но зато есть несколько способов замедлить его строительство.