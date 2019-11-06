Москва, , 12:23 — REGNUM Банк России зафиксировал высокие темпы прироста ипотеки, такой вид кредита становится более доступным. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 6 ноября во время выступления в Совете Федерации.

У регулятора запаздывает статистика по ипотеке, но текущий рост составляет около 20%. Это высокий темп прироста, который говорит, что доступность ипотеки растет, сказала она.

Высокий темп прироста зафиксирован в последние несколько месяцев, добавила Набиуллина. ЦБ ожидает снижения ипотечных ставок вслед за инфляцией. При инфляции на уровне 4% и отсутствии дополнительных рисков ставка за несколько лет может дойти до 7−8%.

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