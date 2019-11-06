Салехард, , 12:12 — REGNUM На Ямале идёт с молотка главный корпус туристического комплекса «Ямалкан». Объявление о продаже появилось на сайте Российского аукционного дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вырученные от продажи деньги пойдут на погашение задолженности автономной некоммерческой организации «КАН» по залогу в банке «Финансовый стандарт». Начальная цена объекта — 136,5 млн рублей.

«Ямалкан» печально известен тем, что построенный с подачи властей ЯНАО, которые выдали АНО «КАН» субсидию в 357 млн рублей, и призванный стать манком для любителей северного туризма, некой «туристической жемчужиной», комплекс проработал всего три года — с 2013 по 2016 гг. В итоге правительству ЯНАО пришлось признать, что субсидия была потрачена нецелесообразно и потребовали её обратно. Однако это привело лишь к банкротству предприятия.