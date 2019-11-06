Ижевск, , 12:11 — REGNUM Удмуртия до конца 2019 года приобретет восемь передвижных медицинских комплексов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

На эти цели будет выделено более 169 млн рублей, из них 67,05 млн рублей из федерального бюджета и 102,5 млн рублей — из республиканского бюджета.

Из общего числа три комплекса будут включать оборудование по профилю «флюорография», еще пять — по профилю «маммография».

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия вошла в число семи регионов России, которые рискуют не выполнить план по созданию центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в 2019 году.

Однако власти республики заверили, что план будет выполнен. Два ЦАОП уже работают, оставшиеся пять планируется открыть до конца ноября.

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