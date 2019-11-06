Москва, , 12:09 — REGNUM Российским гражданам, по-видимому, нравятся добрые оптимистичные сказки о пенсиях и росте их благополучия на бумаге. Хитом начала ноября, несомненно, становится тема четырехдневного рабочего дня в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя результаты опроса о «четырёхдневке».

"Понятно, что проводимые авторитетными участниками рынка исследования на ту или иную социальную тему приковывают внимание СМИ, блогеров, широкой аудитории. Но нужно честно признать: российская экономика еще не так сильна, она в 2−3 раза уступает по производительности труда ведущим странам Запада. Россия пока не готова к переходу на «четырехдневку».

Конечно, в России есть очень сильные и конкурентоспособные сектора экономики: ТЭК, ИТ, транспорт и логистика. По желанию владельцев бизнеса, включая государство, можно для начала протестировать внедрение сокращенной рабочей недели для сотрудников компаний на крайнем Севере и объективно оценить результат.

Вряд ли владельцы бизнеса и предприятий любой формы собственности единодушно захотят сократить один рабочий день. Это приведет к замедлению развития их бизнеса, а в целом по России тогда не следует рассчитывать на уверенный экономический рост.

Нужно учитывать и мнение наёмных работников: после введения таких «новаций» они могут легко потерять 20% в зарплатах. Сегодня безработица во многих российских регионах и так замаскирована неполным рабочим днем — многие производства находятся в режиме сокращенной рабочей недели.

Необдуманные и голословные выводы того или иного «сенсационного» исследования имеют право жить только в качестве сиюминутной эмоции. Ни государство, ни работодатель не подаст гражданам лишней копеечки, а забрать могут с легкостью.

Поэтому сегодня первоочередной задачей должно стоять повышение эффективности и маржинальности бизнеса в России, внедрение лучших международных практик по стимулированию сотрудников», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 40% жителей России готовы работать более интенсивно, чтобы сократить рабочую неделю до четырёх дней, свидетельствую данные исследования HeadHunter.

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