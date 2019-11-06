Менделеевск, Татария, , 12:05 — REGNUM Арбитраж Татарии принял к производству иск госкорпорации «ВЭБ.РФ», требующей признать несостоятельным АО «Аммоний», для которого за пару месяцев до этого нашли инвестора из числа структур миллиардера Романа Троценко. Завод — производитель удобрений задолжал «ВЭБ» по кредиту, взятому на строительство новых промышленных мощностей. Судебное заседание, на котором рассмотрят обоснованность претензий истца, назначено на 26 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был принят к производству 5 ноября 2019 года, а поступил в суд в конце октября.

Напомним, завод, работающий с 1983 года в городе Менделеевске, несколько лет назад запустил производство аммиака. На реализацию инвестиционного проекта средства были оформлены в виде кредита у госкорпорации. Сумма долга с учётом процентов составила порядка $2,2 млрд. В сентябре ВЭБ уступил право требования долга кемеровской компании «Азот», которая входит в группу Троценко «СДС Азот». Сообщалось также о планах инвестора вложить за пару лет в «Аммоний» около 12 млрд рублей. Подачу иска о банкротстве обосновали необходимостью сохранить деятельность компании в переходный период и восстановить её платежеспособность в дальнейшем, чему наблюдение, как первый этап процедуры несостоятельности, мешать не будет.

На сегодня акционерами завода являются ООО «Татаммоний», владеющее свыше 46% доли, ВЭБ — 20% доли и инвестиционно-венчурный фонд РТ — 33,6%.