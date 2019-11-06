Москва, , 12:03 — REGNUM Тарифообразование на рынке ОСАГО пока что далеко от совершенства, но тем не менее с начала 2019 года удалось добиться снижения страховых премий в 63 регионах России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 ноября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

«Справедливого тарифообразования мы пока ещё не смогли добиться, так как существующая система направлена на усреднение тарифа и не учитывает пока в полной мере риски каждого водителя, что приводит к несправедливому распределению финансовой нагрузки на автовладельцев», — заявила Набиуллина.

«Тем не менее в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7% в результате принятых мер. Цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей. В целом ряде регионов, таких как Пермский край, Саратовская область, Вологодская область, Республика Коми, Забайкальский край снижение было практически на 10%», — указала она.

Необходима дальнейшая индивидуализация тарифа — в ЦБ РФ совместно с Минфином уже разработали соответствующий законопроект.