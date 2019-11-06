Москва, , 11:56 — REGNUM В последние месяцы участились сообщения об утечках данных из банков и это вызывает обеспокоенность Банка России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 ноября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

«Мы прекрасно понимаем, что обратная сторона развития технологий — это киберриски. В последние месяцы на слуху утечки данных из банков и нас это, конечно, тоже очень беспокоит. Наш центр предупреждения гиперугроз анализирует данные об атаках, оповещает другие банки, даёт рекомендации. Но, конечно, этого недостаточно», — заявила Набиуллина.

«Банки не должны расслабляться и ждать информации, инструкции как действовать. Они сами должны усиливать защиту. Мы хотим, чтобы банки понимали: киберустойчивость это не просто поставить на компьютеры антивирусные программы. Нужно вписать требования киберустойчивости ко всем бизнес-процессам. Это критически важно для следующего динамичного развития технологий», — подчеркнула она.