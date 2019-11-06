Берлин, , 11:42 — REGNUM Правительство Германии с немецкими автопроизводителями согласовало скидку в 50% на покупку новых электрокаров, стоимость которых не превышает 40 тыс. евро. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, скидка на полностью электрические авто вырастет с 4 тыс. до 6 тыс. евро. Скидка же на гибриды составит 4,5 тыс. евро, вместо нынешних 3 тыс. евро. Для тех же, кто покупает электрокары дороже 40 тыс. евро скидка составит 5 тыс. евро. При этом для электрических автомобилей стоимостью более 60 тыс. евро субсидии не предусмотрены.

Расходы на субсидии будут распределены между производителем автомобиля и правительством Германии поровну. Данное решение было принято в Германии в ходе «автосаммита» при участии канцлера Германии Ангелы Меркель, ряда министров, глав федеральных земель и представителей автопроизводителей.

Ранее Меркель заявила, что к 2030 году количество зарядных станций для электрокаров в стране должно быть доведено до 1 млн. По мнению немецких властей, это станет фактором ускорения перехода автолюбителей на машины с малым уровнем выбросов вредных веществ.

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