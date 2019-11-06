Киев, , 11:35 — REGNUM Правительство Украины не допустит, чтобы Россия напрямую поставляла газ в страну по ценам ниже, чем у европейских поставщиков.

Об этом заявил в одном из телеэфиров украинский министр энергетики Алексей Оржель.

Заявление Оржеля приводит украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, отмечая, что по каким-то причинам оно осталось без должного внимания со стороны СМИ.

«Пан Оржель заявил, что если в случае прямых поставок будет меньше цена на российский газ — он «лично, как министр, будет исключать эту скидку из рынка, чтобы у нас снова не было этой диспропорции на рынке», — информирует Землянский.

Эксперт также приводит расчеты, согласно которым в результате манипуляций правительства население Украины будет платить порядка 400 долларов за тысячу кубометров газа, хотя поставленный напрямую российский газ может обходиться примерно в 130 долларов за тысячу кубов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в «Нафтогазе» заявили, что благодаря внедрению европейских норм в энергетическое законодательство уже с 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании могут оказаться поставщиками газа для крупных украинских потребителей.

«Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будут дешевле, чем у европейских поставщиков», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Министр Оржель также неоднократно заявлял, что не исключает возможности возобновления прямых поставок газа из России — «на рыночных основаниях и по рыночным ценам».