Киев, , 11:36 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года объём средств, переведённых на Украину через системы переводов, составил $1,7 млрд, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины 5 ноября в социальной сети Facebook.

Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Лидерами по переводам средств на Украину стали США и Израиль.

В Нацбанке Украины отметили, что статистика не включает в себя переводы, осуществлённые при помощи банков, карточных платёжных систем и почты.

За девять месяцев 2019 года с Украины вывели в шесть раз меньше денег — около $275 млн. Более 30% переводов с Украины ушло в Россию, ещё 11% — в Грузию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук спрогнозировал, что в 2019 году украинские гастарбайтеры переведут в сумме около $12 млрд.

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