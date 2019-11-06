Вильнюс, , 11:25 — REGNUM Депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) Лауринас Касчюнас отправил на имя премьер-министра Саулюса Сквернялиса депутатский запрос с просьбой внести поправку в закон о связи, прописав в нём установку, что коммуникационную инфраструктуру в Литве могут развивать только компании из стран, соответствующих критериям трансатлантической безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 ноября.

На своей странице в социальной сети Facebook политик пояснил, что, по его мнению, Литва должна последовать примеру Эстонии и не допускать к развитию сети 5G компании, из стран, не входящих в ЕС и НАТО. Сейчас в Литве сеть 5G развивает китайская Huawei.

Премьер Эстонии Юри Ратас 1 ноября в США с вице-президентом США Майком Пенсом подписал соглашение о безопасности в сетях 5G, согласно которому китайской Huawei закрыт доступ на эстонский рынок.