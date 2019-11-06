Киев, , 11:22 — REGNUM Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга (разделения на отдельные компании) НАК «Нафтогаз» до 31 декабря 2019 года.

Соответствующее поручение озвучил президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 ноября в ходе встречи с правительством и руководством парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно поручению президента, также энергетическое министерство до конца текущего года должно упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми владеют субъекты естественных монополий.

Кроме того, до 30 апреля 2020 года министерство энергетики и защиты окружающей среды должно реформировать угольную отрасль.

Также 5 ноября украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в Брюссель заявил, что никто не сможет остановить анбандлинг «Нафтогаза», сообщает пресс-служба правительства.

«Я вас уверяю — анбандлинг состоится, потому что интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС уже не остановить», — отметил Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, необходимый для отделения от НАК «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом» по европейским правилам. Однако 4 ноября депутат Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко предложил отменить принятый закон, заявив о подлоге — по его словам, депутаты голосовали за документ в одной редакции, а на подпись руководству Рады попал уже другой текст.