Новосибирск, , 11:19 — REGNUM В Новосибирске энергетики приступили к ночному обследованию городских теплосетей. По данным Сибирской генерирующей компании (СГК), с помощью беспилотников и тепловизоров будут искать скрытые дефекты.

«Работы проводятся примерно с десяти часов вечера до трёх утра и в безветренную погоду — таковы условия, при которых можно использовать дроны и тепловизоры, — уточнили в СГК. — Опасности для горожан это не представляет».

По словам советника генерального директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Петра Бажина, это хорошая возможность предотвратить хотя бы часть отключений тепла в отопительный сезон.

До конца 2019 года специалисты планируют обследовать 550 км магистральных и квартальных тепловых сетей.

В 2018 году таким образом были проверены 25 км теплосетей и выявлено 12 скрытых дефектов.