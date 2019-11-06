Москва, , 11:16 — REGNUM Центробанк эффективно удержал уровень инфляции в конце 2018 года в рамках целевых значений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 ноября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

«Ценовая стабильность, устойчиво низкая инфляция критически важны для уверенности бизнеса в завтрашнем дне. Упреждающая реакция нашей денежно-кредитной политики во второй половине прошлого года, когда мы немного повысили ставку, позволила вернуть инфляцию к цели после её некоторого роста в начале года из-за неблагоприятных внешних факторов и увеличения НДС», — заявила Набиуллина.

В условиях неоправдывающихся прогнозов по темпам экономического роста российским властям необходимо найти драйверы развития, стимулы, которые позволили бы российской экономике преодолеть негативные тенденции, указала она.

«В нашей деятельности по развитию финансового рынка мы стремимся сфокусировать ресурсы финансового сектора на поддержке эффективных конкурентоспособных предприятий», — заявила глава Центробанка.

«И одновременно мы ведём работу по другому направлению — это поддержание финансовой и ценовой стабильности, то есть создание базовых, благоприятных условий для реализации бизнес-проектов», — подчеркнула она.