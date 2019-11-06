Москва, , 11:13 — REGNUM На рынке оружия, как и на любом другом рынке, нет денег — нет поставок. Однако случай с Сербией особый, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича об отсутствии денег на покупку С-400.

«На России лежит часть вины за агрессию НАТО против Югославии 1999 года. Хотя, конечно. после дефолта 1998 сама Россия с трудом могла противостоять террористам на Северном Кавказе.

В конце октября Вучич на учениях «Славянский щит» подтвердил, что Белград заказал в России один ЗРПК «Панцирь-С». Ранее Белград закупил у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получил шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС в рамках военно-технической помощи.

Ориентировочная стоимость одного комплекса С-400 составляет около $500 млн, для Сербии это очень большие деньги, да и горечь конфликта с НАТО, который был 20 лет назад, дает еще о себе знать.

Наверное, было бы правильнее продать сербам С-400 за символическую цену, например со скидкой в 90%. От России не убудет, а внешнеполитический имидж будет восстановлен», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия не будет покупать у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» из-за отсутствия средств, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире национального телевидения.

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