Ульяновск, , 11:13 — REGNUM В Ульяновской области по итогам девяти месяцев средняя зарплата выросла на 4,9% и превысила 29,8 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты сложились в мебельном производстве, наибольшая — в авиапромышленности. Такие данные приводит Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Средняя номинальная начисленная заработная плата работающих по полному кругу организаций за август 2019 года составила 29 803,3 рублей, что на 5,4% выше уровня августа 2018 года. За указанный период реальная зарплата, исчисленная с учетом индекса потребительских цен, составила 100,6%.

В августе минимальный размер средней зарплаты сложился в мебельном производстве (52,4% от среднерегионального уровня, или 15 605,4 рублей), производстве одежды (55,8%, или 16 616,6 рублей), почтовой и курьерской деятельности (57,2%, или 17 034,5 рублей). Больше всего получают те, кто обеспечивает деятельность воздушного и космического транспорта (362,1% к среднерегиональному уровню, или 107 910,2 рублей), занятые научными исследованиями и разработками (193,6%, или 57 710,6 рублей), в химической промышленности (163,7%, или 48 787,9 рублей).

В январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом начисленная среднемесячная заработная плата в Ульяновской области выросла на 4,9% и достигла 29 816,2 рублей.

Отношение величины минимальной оплаты труда к среднемесячной заработной плате в августе 2019 года составило 37,8%.