Киев, , 11:11 — REGNUM Несмотря на все проблемы, задача украинской власти все равно остается прежней — достичь устойчивых темпов ежегодного экономического роста на уровне 5% ВВП и больше.

Об этом заявил советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, комментируя представление для общественности проекта госбюджета-2020, состоявшееся 5 ноября.

В противном случае, побороть бедность нельзя, констатировал Устенко. По его мнению, начать этот процесс (резкого роста экономики) вполне реально уже в 2020 году.

«Даже несмотря на войну, даже невзирая на геоэкономические риски, даже несмотря на колоссальное сопротивление и действия «на разлом ограниченного круга заинтересованных лиц и групп». Механизм «перехода» к новой оптимистической версии бюджетных затрат стоит подготовить уже сейчас», — подчеркнул советник.

По его словам, слишком высокий уровень дефицита государственного бюджета означал бы, что Киев намерен снова активно одалживать.

«А ведь и без того, мы слишком много вынуждены платить за обслуживание уже имеющихся государственных долгов. Надо пытаться выходить «на жизнь по карману», как бы сложно это ни было», — заявил Устенко.

ИА REGNUM напоминает, что в проекте госбюджета Украины-2020, который передали в Раду для голосования во втором чтении, правительство уменьшило уровень дефицита к ВВП до 2%, что составит примерно 95 млрд гривен. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, это «большое сокращение» дефицита по сравнению с тем, что было раньше.