Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы Петербурга обратилась в Арбитражный суд по Петербургу и Ленинградской области с иском к ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов» (ВЗАС) о признании его банкротом. Соответствующее обращение зарегистрировано в картотеке арбитражных судов.

По данным межрайонной инспекции №10, завод должен 1 млрд 661 млн 611 тыс. 565 рублей. В последний день октября текущего года налоговая обратилась в суд с заявлением о признании ВЗАС «о признании должника банкротом». Однако дело пока не принято судом к производству.

Отметим, это не первое исковое требование, поступившее на завод в суд. Так в августе текущего года ООО Научно-производственная фирма «Гранат-машстрой» просило признать ответчика несостоятельным. Однако заявление было оставлено судом без движения, поскольку оно было подано с нарушениями. Срок для их устранения — 6 ноября.

Как отмечает ИА REGNUM, Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Завод был основан в 1999 году в городе Всеволожске Ленинградской области, но в настоящее время располагается в промзоне «Рыбацкое» Петербурга. ВЗАС является единственным специализированным предприятием в России по рециклингу алюминиевой банки и крупнейшим потребителем этого сырья.