Москва, , 10:43 — REGNUM Пенсионный пакет (выплаты и льготы для сотрудников, вышедших на пенсию) действует 25% компании в России. 47% работодателей заявили, что в их компаниях пенсионные пакеты отсутствуют. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Наиболее распространены составляющие пенсионных пакетов: подарки к праздникам (12%), материальная помощь (9%), корпоративные мероприятия (8%).

Выплачивают сотрудникам при выходе на пенсию единовременное пособие 7% работодателей, установили ежемесячные выплаты 6% компаний, полис медицинского страхования оплачивают 5% работодателей, путевки в санаторий — 4%.

Опрос проведён 18 сентября — 5 ноября 2019 года в 119 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 600 менеджеров по персоналу и другие представители кадровых служб.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более 75% жителей крупных городов России не откладывают деньги на пенсию.

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