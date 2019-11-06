Ульяновск, , 10:41 — REGNUM В Ульяновской области вырос объём просроченной кредиторской задолженности организаций в общей структуре долгов. Если на 1 августе 2018 года он составлял 6,4% от общей суммы кредиторских долгов, то к августу 2019 года — 6,8%. Об этом свидетельствуют данные Ульяновскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Ульяновской области кредиторская задолженность на 1 августа 2019 года составила 189 519,2 млн рублей, из нее просроченная — 12 809,7 млн рублей, или 6,8% от общей суммы кредиторской задолженности (на 1 июля 2019 года — 6,4%).

В структуре просроченных долгов 9705,8 млн рублей составляют долги перед поставщиками и подрядчиками, 210,4 млн рублей — задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды, 179,8 млн рублей — в бюджеты всех уровней.

Просроченную задолженность имеют 63 организации, из них 15 — в сфере электроэнергетики, 14 предприятий обрабатывающих производств, восемь транспортных организаций.