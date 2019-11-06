Найроби, , 10:57 — REGNUM Работа семи кенийских компаний по производству арахисовой пасты была приостановлена из-за опасений, что в товаре содержится высокий уровень токсина, называемого афлатоксином, который вырабатывается некоторыми грибами в сельскохозяйственных культурах. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, Кенийское бюро стандартов (Kebs) попросило компании — True Nuts, Fressy, Supa Meal, Nuteez, Sue's Naturals, Zesta и Nutty by Nature — прекратить производство и отозвать любые продукты, которые не соответствуют стандартам качества.

В Kebs сообщили, что по результатам проверки образцов арахисовой пасты вышеперечисленных компаний выяснилось, что уровни афлатоксина в образцах были выше стандарта.

По словам журналистов, афлатоксин является канцерогенным, то есть он потенциально может вызывать рак.

Напомним, что арахисовая паста Nuteez уже была запрещена в январе, но в апреле снова была объявлена безопасной для потребителей.