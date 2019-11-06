Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила за дерегулирование (отмену регулирования) тарифов на перевозки между Москвой и Петербургом через аэропорт «Пулково», а также железными дорогами в плацкарте и общих вагонах. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, проект соответствующего приказа рассмотрят до конца 2019 года.

Антимонопольщики объясняют необходимость такого решения запуском платной автомобильной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, которая усилит конкуренцию на рынке перевозок между двумя городами.

«На рынке пассажирских перевозок по маршруту Москва — Санкт-Петербург сложился высокий уровень конкуренции как между авиацией и железнодорожным транспортом, так и внутри железнодорожного сегмента между скоростным, пассажирским и пригородным сообщением. С введением в эксплуатацию скоростной платной автомагистрали между двумя столицами и развитием комфортабельного автобусного сообщения конкуренция обострится», — объясняют в ФАС.

Служба полагает, что дерегулирование перевозок между Москвой и Петербургом в плацкарте и общих вагонах, а также самолетами поспособствует развитию конкуренции за пассажиров.

Ранее о дерегулировании тарифов просило руководство управляющей компании «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы», речь шла и о международных перевозках. «Пулково» мотивировало это жесткой конкуренцией не только с Московским пересадочным узлом, но и с аэропортами соседних европейских государств — Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы, откуда петербуржцы летают лоукостерами, не доступными на внутреннем рынке.

Проект приказа ФАС России предусматривает дерегулирование услуг аэропорта «Пулково» и в международных направлениях.

«В сочетании с решением по либерализации международных воздушных перевозок, привлечению лоукостеров и введением электронной визы ожидается кратный рост количества прямых международных рейсов из Санкт-Петербурга. Увеличение количества обслуживаемых Пулково международных пассажиров позволит снизить тарифную нагрузку, связанную с расширением аэропорта, относимую на пассажиров во внутрироссийских направлениях», — полагают антимонопольщики.

Кроме того, предусмотрено дерегулирование перевозок пассажиров и в фирменных поездах, дублирующих обычные пассажирские и скорые поезда: независимые перевозчики, не входящие в группу лиц с РЖД, будут освобождены от регулирования.

«Решение будет способствовать развитию частных железнодорожных перевозчиков в сегменте перевозок по доступным ценам (по аналогии с авиакомпаниями-лоукостерами) и усилению конкуренции за пассажира во внутригосударственном сообщении», — поясняют в ФАС.