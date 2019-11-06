Южно-Сахалинск, , 10:29 — REGNUM Жители Сахалина и Курил не могут добиться от компании «Аэрофлот» ответа на вопрос, когда появятся в продаже билеты на рейсы этого перевозчика и его «дочки» «России» на 2020 год. Билетов в продаже нет, в кассах «Аэрофлота» не знают, когда они появятся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как правило, билеты на следующий год были в продаже уже с апреля текущего года. Сейчас купить билет на московское направление невозможно ни на рейсы «Аэрофлота», ни на рейсы «России». Каждая из этих компаний должна выполнять по одному рейсу в день. В авиакомпании «Россия» сообщили, что все вопросы нужно задавать «Аэрофлоту». «Аэрофлот» молчит.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники в социальных сетях просят передать перелеты на московское направление азиатским перевозчикам. Жители ДФО устали от «Аэрофлота», который постоянно заявляет о том, что полеты на российский Дальний Восток ему невыгодны.