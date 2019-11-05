Набиуллина: Мы предложили новое разделение инвесторов только на две категории — квалифицированных и неквалифицированных инвесторов
Набиуллина просит Валентину Матвиенко организовать масштабные слушания по вопросу гарантированного пенсионного продукта
Набиуллина обеспокоена не оправдавшимися прогнозами экономического роста
Вопросы развития финансового рынка в России прямо связаны с проблемами экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 ноября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.
«Развитие финансового рынка просто невозможно обсуждать в отрыве от развития экономики», — заявила Набиуллина.
Темпы роста, которые казались ниже прогнозных ожиданий, вызывают обеспокоенность, отметила она. Замедление роста связано и с внутренними, и с внешними факторами.
Набиуллина: гарантированный пенсионный продукт повысит доверие граждан к самостоятельным накоплениям пенсионных средств.
Набиуллина: Мы видим потенциал для роста пенсионных накоплений и вместе с Минфином предложили гарантированный пенсионный продукт.
Инфляция в ходе 2019 года вернулась к таргетированным значениям, что позволило снизить ключевую ставку — Набиуллина. В общей сложности, ЦБ снизил ключевую ставку на 125 базисных пунктов за 2019 год, заявила Набиуллина.
Набиуллина: Повышение ключевой ставки ранее позволило вернуть инфляцию обратно к целевому показателю
Набиулллина: мы стремимся сконцентрировать ресурсы на поддержке развития предприяий и ценовой стабильности
Темпы экономического роста, которые оказались ниже прогнозируемых, не могут не беспокоить — Набиуллина.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предоставила слово главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Минфин России совместно с Банком России разработал законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по аналогии с процедурой финансового оздоровления кредитных и страховых организаций.
Объём добровольных накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) в рамках предложенного ЦБ и Минфином гарантированного пенсионного плана можно будет отслеживать с любого гаджета при помощи мобильного приложения. Сами же накопления в пределах 6% от зарплаты будут полностью освобождены от уплаты НДФЛ, сообщил накануне зампредседателя ЦБ Сергей Швецов.
С начала 2019 года доля розничных кредитов с просроченными платежами сократилась на 0,6 процентного пункта, до 4,8%, на 1 октября, следует из данных ЦБ. Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн рублей. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней. К октябрю объем таких кредитов составил 811,8 млрд рублей.
ЦБ продолжает снижать ключевую ставку, на сегодняшний день она составляет 6,5 процентных пунктов.
Прогноз роста ВВП в 2019 — 2022 годах сохранён Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8−1,3% в 2019 году до 2−3% в 2022 году.
Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. В этих условиях Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0,8−1,3%. При этом оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в III квартале, отчасти связанное с временными факторами.
Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, отмечает ЦБ. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4,0% (с 4,3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Годовая базовая инфляция по итогам сентября также снизилась до 4,0% после 4,3% в августе. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%.
Набиуллина в Совфеде расскажет о современных финансовых технологиях
Сегодня, 6 ноября, в Совфеде состоится «правительственный час» с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.