Сегодня, 6 ноября, в Совфеде на «правительственном часе» выступает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она делится планами работы ЦБ по развитию финансового рынка, а также рассказывает о внедрении современных финансовых технологий.

Ждать ли потрясений, как сохранить сбережения, как уберечься от мошенников — в трансляции ИА REGNUM.