Москва, , 10:01 — REGNUM Экспорт машин и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) увеличился почти на 30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российского экспортного центра (РЭЦ) и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, по данным специалистов, рост экспорта авто связан со слабым спросом на внутреннем авторынке России. Кроме того, эксперты также назвали одной из причин увеличения экспортируемых авто поддержку со стороны государства. Так, на развитие экспорта в 2019 году было направлено порядка 4,5 млрд рублей.

Больше всего из России экспортируют авто и комплектующие в Белоруссию (27%) и Казахстан (23%). Среди остальных стран, куда отгружают автомобили и компоненты из России, можно также назвать Турцию (7%), Чехию (6,3%), Узбекистан (6%) и Китай (5%).

Самый большой вклад в увеличение отгрузок автопродукции из России внесли легковые машины (41% роста) и прицепы (34%). Нельзя не отметить, что экспорт спецавтотранспорта и грузовиков также увеличился — на 11% и 4% соответственно.

По данным ФТС, количество экспортируемых легковых машин с января по август 2019 года увеличилось на 27,8%, до 73,4 тыс. экземпляров.

Напомним, продажи машин в России уменьшились за период с января по сентябрь 2019 года на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении это составило 1,27 млн экземпляров.

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