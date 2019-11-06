Омск, , 09:57 — REGNUM Торговый представитель Казахстана в России Нурлан Борамбаев, посетивший сегодня, 6 ноября, стенд Алтайского края на XVI форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, пообещал до конца 2019 года привезти в Алтайский край делегацию Казахстана для изучения экспортных возможностей промышленности и сельского хозяйства, сообщил на на своей странице Facebook пресс-секретарь алтайского губернатора Дмитрий Негреев.

Торгпред Казахстана в России Нурлан Борамбаев © Дмитрий Негреев

«Казахстан также интересуют наши строительная сфера, зимний туризм и информационные технологии», — отметил также Негреев.

Как уже сообщал ИА REGNUM, центральным событием форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открывшегося сегодня в Омске, станет пленарное заседание с участием глав государств.

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