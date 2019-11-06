Москва, 6 ноября 2019, 09:44 — REGNUM Заявление бывшего дипломата США Денниса Ортблада интересно даже не признанием Крыма российским, а тем что он рассуждает о неэффективности санкций и закрытых дверях для обсуждения вопросов возобновления переговоров о контроле над вооружением, активизации программ обмена студентами и пересмотра роли НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, США могут улучшить отношения с Россией, признав российский статус Крыма, заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах издания National Interest.
Читайте также: Американский экс-дипломат посоветовал США признать Крым российским