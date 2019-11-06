Москва, , 09:44 — REGNUM Заявление бывшего дипломата США Денниса Ортблада интересно даже не признанием Крыма российским, а тем что он рассуждает о неэффективности санкций и закрытых дверях для обсуждения вопросов возобновления переговоров о контроле над вооружением, активизации программ обмена студентами и пересмотра роли НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Можно осторожно предположить, что в американской элите идет диспут о санкционной политике США, которая на сегодняшний день охватывает, например, треть всех энергетических проектов на планете.

Поддержание режимов санкций — это крайне затратное и беспорядочное занятие.

Самим американским предпринимателям сложно вести бизнес, бесконечно проверяя своих партнеров на предмет санкционной токсичности», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, США могут улучшить отношения с Россией, признав российский статус Крыма, заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах издания National Interest.

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