Москва, , 09:38 — REGNUM То, что большинство граждан РФ не откладывают на будущую пенсию, связано в первую очередь с очень низким уровнем их доходов, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что около 75% жителей крупных городов не откладывают деньги на будущую пенсию.

«Попытки развития в РФ негосударственной пенсионной системы параллельно с государственной были не очень успешными. Вкладчиков негосударственных пенсионных фондов очень немного, — сказал Колганов. — Это свидетельствует о том, что либо нет доверия к негосударственной пенсионной системе, либо нет возможности отчислять дополнительные средства на формирование будущей пенсии. Так что в принципе такого рода опросы вызывают доверие».

У большинства граждан России, как заметил Колганов, вообще нет никаких сбережений, а у тех, у кого сбережения есть, они составляют не очень большую сумму — в пределах трех месячных доходов.

Напомним, как сообщило РБК со ссылкой на итоги опроса, проведённого Райффайзенбанком, большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию. Почти 40% респондентов признались, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но лишены финансовой возможности.