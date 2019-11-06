Москва, , 09:35 — REGNUM В течение недели (с 28 октября по 3 ноября) расходы жителей России уверенно росли. По данным данные исследовательского холдинга «Ромир», среднестатистическая семья потратила на товары повседневного спроса 4 тыс. 511 рублей, что на 3,9% больше, чем неделей ранее

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За неделю было потрачено на 168 рублей больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы минувшей недели оказались больше на 103 рубля или на 2,3%.

Эксперты отмечают, что значимый рост расходов граждан РФ ожидаем, так как средние расходы в ноябре традиционно вырастают по сравнению с октябрем.

Как сообщало ИА REGNUM, в России всё больше жителей страны предпочитает покупать товары под собственными брендами супермаркетов.

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