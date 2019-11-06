Челябинск, , 09:30 — REGNUM В Челябинске на остановках общественного транспорта устанавливают остановочные комплексы. Три контракта уже выполнены на 50%, заявил на совещании в мэрии вице-мэр Владимир Алейников.

Чиновник отметил, что шесть комплексов с остеклением собраны. Работы идут по графику. Впрочем, оказалось не всё гладко. У заказчика имелись претензии по поводу доступности некоторых остановочных комплексов. Претензии уже высказаны производителю.

«Вопрос доступности будет решён, там где конструкцией был предусмотрен завышенный пешеходный ограничитель», — сказал Алейников. Работы по обновлению остановок продолжаются.