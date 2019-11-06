Москва, , 09:37 — REGNUM Лицензия на строительство в Венгрии АЭС «Пакш-2» может быть получена во второй половине 2021 года. Документы «Росатом» планирует подать в марте 2020 года, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, важнейшая точка текущего года пройдена — 30 сентября заказчик получил технический проект станции, basic design. Этот документ дает возможность запросить лицензию, эта работа движется по плану.

В марте, уточнил Лихачев, планируется сдать заказчику всю лицензионную документацию, после чего у него будет 15 месяцев на рассмотрение проекта. Таким образом, получение лицензии может произойти после июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что на строительство новых энергоблоков АЭС «Пакш» в Венгрии выделено $12 млрд.

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