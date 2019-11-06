Челябинск, , 09:24 — REGNUM В Челябинске с 1 ноября по улицам курсирует 28 автобусов, которые работают на компримированном природном газе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ещё пять таких автобусов запустят на этой неделе. Таким образом контракт на поставки «ЛИАЗов» будет выполнен, заявляет вице-мэр Владимир Алейников.

Он также добавил, что сейчас идёт приёмка 16 «МАЗов», функционирующих на сжиженном природном газе. Всего же к концу ноября количество работающих на газе «МАЗов» достигнет 33.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск закупил несколько десятков автобусов, работающих на газомоторном топливе. Деньги выделили из областного бюджета. Обновление парка общественного транспорта будет продолжено. Теперь местные власти рассчитывают на федеральный бюджет.