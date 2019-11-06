Монровия, , 09:16 — REGNUM Жители Либерии были вынуждены стоять в длинных очередях у банкоматов, так как во многих из них закончились банкноты. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, клиенты банков, пытающиеся получить деньги напрямую в банковских кассах, также жаловались, что не могут получить либерийские доллары наличными.

В министерстве финансов страны сообщили, что в хранилищах коммерческих банков недостаточно денег, потому что люди держат деньги дома — что, по словам наблюдателей, мотивируется отсутствием доверия к банкам.

В Либерии недавно произошел инцидент с банкнотами, сообщают журналисты. В 2018 году миллионы долларов недавно напечатанных банкнот пропали без вести на пути из порта в центральный банк страны. Хотя следователи не нашли доказательств произошедшего, они обнаружили, что более 10 миллиардов либерийских долларов было напечатано без необходимого разрешения. Из-за инцидента в Либерии возросла стоимость жизни, поскольку инфляция возросла, и либерийский доллар достиг самой высокой за всю историю стоимости по отношению к доллару США, что сделало импорт более дорогим.

Это побудило протестующих выйти на улицы в начале этого года, передает ВВС.