Пекин, , 09:10 — REGNUM Правительство КНР впервые с 2004 гола выпустило государственные облигации на сумму $15 млрд. Об этом 6 ноября заявил председатель Китая Си Цзиньпин на переговорах с прибывшим с официальным визитом в Пекин президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Экономика Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Китая только что в Париже успешно выпустило облигации на €4 млрд», — приводит Центральной телевидение Китая слова председателя КНР.

Также Си Цзиньпин отметил, что это первый выпуск гособлигаций КНР с 2004 года, который предназначен для конструктивной поддержки международного финансового центра Китая в Париже и является серьёзной мерой для углубления сотрудничества в финансовой сфере между Китаем, Францией и всей Европой.

Кроме этого, сообщается, что срок погашения выпущенных гособлигаций Китая на сумму €2 млрд составит 7 лет и ещё по €1 млрд облигаций выпущено на срок погашения 12 и 20 лет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ООН оценили ущерб от торговых пошлин США на товары из КНР.