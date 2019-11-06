Якутск, , 09:05 — REGNUM Маленькие жители Якутска получат новогодний подарок — власти республики в конце года намерены сдать в эксплуатацию два детских сада, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

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По информации пресс-служба минобрнауки Якутии, министр строительства республики Павел Аргунов и министр образования и науки Владимир Егоров посмотрели как завершается строительство двух детских садов в Якутске.

Так, детский сад-ясли на 83 места площадью более тысяча кв. м достраивают в 203 квартале Якутска.

Второй сад-ясли на 30 мест в многоквартирном жилом доме площадью 336,14 кв. м, строительство которого началось в сентябре, подрядчик обещает сдать до 1 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбове за неделю открыли два детских сада. Последний — детский сад «Машенька» встретил ребят 5 ноября.