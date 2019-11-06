Сиань, Китай, , 09:02 — REGNUM Международный логистический гигант компания DHL анонсировала запуск нового железнодорожного экспресс-маршрута Китай — Европа, сообщили в компании Xi'an International Lugang Group, передает агентство Синьхуа.

Грузовой маршрут длиной 9400 км свяжет столицу провинции Шэньси на северо-западе Китая город Сиань с немецкими городами Гамбург и Нойс. Он призван сократить время доставки груза с 17 до 10−12 дней.

Сиань является важным грузовым хабом «Нового шелкового пути», которому далось развить целый ряд основных отраслей промышленности до мирового уровня, включая производство электроники, биомедицину, автомобилестроение и промышленное производство, заявил генеральный директор DHL Global Forwarding по Китаю Стив Хуанг.

Отметим, что Сиань уже имеет 12 железнодорожных маршрутов Китай — Европа, которые связывают более чем 20 городов в семи странах Европы через 44 станции в Центральной Азии.