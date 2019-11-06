Махачкала, , 09:06 — REGNUM Власти Махачкалы при помощи правоохранительных органов вернули в собственность города 20 незаконно изъятых земельных участков общей площадью около 15 га. Их суммарная кадастровая стоимость превышает 150 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе мэрии города.

Напомним, в Дагестане расследуется громкое уголовное дело о многочисленных фактах мошенничества при регистрации прав собственности на земельные участки. Установлено, что примерно с 2000 года на территории региона действовало организованное преступное сообщество, занимавшееся незаконным отчуждением земель из государственной собственности.

По данному делу арестованы около полутора десятка человек, среди которых должностные лица администрации Махачкалы, региональных управлений Росреестра и Роскадастра, комитета по лесному хозяйству. Несколько человек находятся в розыске. Следствие наложило арест на недвижимое имущество фигурантов на сумму около 20 млрд рублей.

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