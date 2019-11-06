Петропавловск-Камчатский, , 09:10 — REGNUM На Камчатке продолжается дискуссия по поводу нелегальных и полулегальных туристах из КНР, а также деятельности полулегальных турфирм, которые создают граждане Китая. Представители камчатских турфирм утверждают, что китайские туристы охотятся на Камчатке, но лицензий им никто не выписывал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Китайский интернет полон фото‑ и видеоотчетами китайских туристов об их охотничьих трофеях, добытых на Камчатке. Они охотятся на мелкую дичь, на медведей. При этом нам известно, что практически ни разу на китайских граждан не оформлялись охотничьи путевки и лицензии. Кто же и как им организовывает охоту и почему на это не реагируют правоохранительные и надзорные органы?», — цитирует представителя Ассоциации туриндустрии Камчатки ИА Кам 24.

Официальные туроператоры Камчатки настаивают на том, что приезжать на полуостров должны только легальные туристы, готовые платить за качественный турпродукт. Но таких из КНР много на Камчатке быть не может. Турбизнес полуострова упрекает власти в том, что в своих отчетах они оперируют голыми цифрами: «Вот столько туристов из КНР к нам приехало». Однако статус большинства туристов не учитывается. В итоге у чиновников в отчетах рост турпотока из КНР, а никакой выгоды региональному бюджету от таких туристов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры Камчатки требуют наведения порядка в сфере туризма из Китая. Тысячи нелегалов приезжают на Камчатку и пользуются услугами нелегальных же турфирм, которые создают граждане КНР, торгующие на рынках Камчатки. Власти по непонятной причине закрывают на это глаза.

Между тем, лицензия на охоту на медведя для иностранца на Камчатке стоит $ 8−10 тыс, на снежного барана — $ 25 тыс., на лося $ 18 тыс.