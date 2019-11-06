Минск, , 08:58 — REGNUM На погашение внешнего долга Белоруссии в 2020 году министерством финансов республики будет затрачено $500 млн из резерва. Об этом 5 ноября рассказал глава минфина Белоруссии Максим Еромолович во время своего выступления в парламенте страны.

По словам главы белорусского минфина, с учетом т.н. «выпадающих» доходов, которые связаны с нефтегазовой отраслью, Минск вынужден направить часть резервных остатков госбюджета на платежи по внешнему долгу.

«Планируется направить на эти цели 500 миллионов долларов резервов министерства финансов в иностранной валюте, что составляет около 10% всех накопленных резервов», — заявил Ермолович, его слова приводит ТАСС.

Также он отметил, что это не создаст рисков ни для устойчивости бюджета Белоруссии в среднесрочной перспективе, ни для золотовалютных запасов республики.

Отметим, 5 ноября американское издание The Wall Street Journal выразило свою обеспокоенность попытками углубления интеграции России и Белоруссии.