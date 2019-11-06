Минск, 6 ноября 2019, 08:58 — REGNUM На погашение внешнего долга Белоруссии в 2020 году министерством финансов республики будет затрачено $500 млн из резерва. Об этом 5 ноября рассказал глава минфина Белоруссии Максим Еромолович во время своего выступления в парламенте страны.
По словам главы белорусского минфина, с учетом т.н. «выпадающих» доходов, которые связаны с нефтегазовой отраслью, Минск вынужден направить часть резервных остатков госбюджета на платежи по внешнему долгу.
«Планируется направить на эти цели 500 миллионов долларов резервов министерства финансов в иностранной валюте, что составляет около 10% всех накопленных резервов», — заявил Ермолович, его слова приводит ТАСС.
Также он отметил, что это не создаст рисков ни для устойчивости бюджета Белоруссии в среднесрочной перспективе, ни для золотовалютных запасов республики.
Отметим, 5 ноября американское издание The Wall Street Journal выразило свою обеспокоенность попытками углубления интеграции России и Белоруссии.