Севастополь, 6 ноября 2019, 09:06 — REGNUM Севастопольская делегация отправится в начале 2020 года в сирийскую провинцию Тартус для укрепления экономическом и культурного сотрудничества. Об этом 5 ноября журналистам сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд компаний из Крыма выразили готовность помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс, горнодобывающую промышленность и переработку фосфатов.
Подробности: Крым хочет участвовать в восстановлении промышленности Сирии