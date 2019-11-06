Севастополь, , 09:06 — REGNUM Севастопольская делегация отправится в начале 2020 года в сирийскую провинцию Тартус для укрепления экономическом и культурного сотрудничества. Об этом 5 ноября журналистам сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

Лодки в порту Тартус. Сирия

«Это будет либо январь, либо февраль. Будут подписаны конкретные договоры между портами, представителями бизнеса. Сейчас необходимо проработать «дорожную карту» взаимодействия, которая будет определять не только экономическое сотрудничество, но и культурное», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд компаний из Крыма выразили готовность помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс, горнодобывающую промышленность и переработку фосфатов.

Подробности: Крым хочет участвовать в восстановлении промышленности Сирии