Владивосток, , 08:49 — REGNUM В интегрированном развлекательном комплексе Владивостока в первом квартале 2020 года откроется казино «Шамбала», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Второе казино, NAGA — Vladivostok, будет открыто чуть позже — написал на своей странице в Facebook врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков.

«Идём вперёд! АО «Корпорация развития Приморского края» ведёт строительство инженерной инфраструктуры для подключения инвестиционных объектов курорта. ЗАО «Шамбала» очень активно ведёт работы и весной уже откроет двери для первых посетителей. Самым насущным вопросом сейчас станет подбор и обучение персонала на объектах Шамбала и NAGA — Vladivostok», — отметил в социальной сети чиновник.

К 2022 году будет создана гостиница, конференц-банкетные залы, спортивный комплекс, спа-зона и торговая зона. Тогда количество рабочих мест возрастёт до 1000.

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад инвесторы отмечали, что второе казино в интегрированной игровой зоне откроется в 2018 году.