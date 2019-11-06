Калуга, , 16:54 — REGNUM На заседании правительства Калужской области 5 ноября объявили благодарность правоохранительным органам за проведённую по поручению губернатора проверку деятельности муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее губернатор Анатолий Артамонов призвал контролирующие и правоохранительные ведомства провести аудит деятельности крупнейшей ресурсоснабжающей организации областного центра — «Калугатеплосеть».

"Нужно вывернуть «Теплосеть» наизнанку и проверить каждое её подразделение», — заявил Анатолий Артамонов.

«Были выявлены серьёзные нарушения. Это предприятие в течение нескольких лет получало дотации из областного бюджета, но руководство компании, по имеющейся информации, поступило в высшей степени цинично и преступно. В настоящий момент проводятся следственные действия. В ближайшее время будут сделаны выводы. Но уже сейчас можно говорить о том, что в этом направлении у нас есть проблемы. Нельзя позволять муниципальным заказчикам допускать подобные нарушения. Есть случаи не только по Калуге, но и по другим муниципалитетам», — заявил на заседании кабинета министров региона первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов.

ИА REGNUM уже сообщало о задержании начальника управления ЖКХ городской управы Виктора Устинова. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции заинтересовалось муниципальным унитарным предприятием «Калугатеплосеть», которое Виктор Устинов возглавлял до перехода на работу в калужское городское управление ЖКХ. Одновременно в коррупции обвинили и других калужских чиновников, также причастных к деятельности «Калугатеплосети».

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