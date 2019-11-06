Мариинск, Кемеровская область, , 08:36 — REGNUM В Мариинском районе Кузбасса у организации арестовали девять автомобилей и полуприцеп из-за задолженности за газ, тепло и электроэнергию — в пользу ТЭК. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по региону.

Предприятие, которое занимается предоставлением услуг жилищно-коммунального хозяйства, задолжало более 7 млн рублей. Однако, получив постановление о возбуждении исполнительного производства, руководитель организации не исполнил его требования. После этого был наложен арест на имущество организации на сумму почти 2 млн рублей и арестованы девять автомобилей и полуприцеп.

Руководителя же организации предупредили об уголовной ответственности за «незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». У него есть десять дней для оплаты долга, после этого автомобили передадут на реализацию.