Урумчи, Китай, , 08:23 — REGNUM Рекордное количество пассажиров было перевезено железной дорогой в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Железные дороги региона «переварили» более 38,2 млн поездок с 1 января по 3 ноября текущего года, что превосходит показатели за 2018 год в целом, сообщили в компании China Railway Urumqi Group Co., Ltd.

Будучи популярным туристическим местом, регион привлекает множество людей, желающих ознакомиться с местной этнической культурой, пищей и уникальными пейзажами. Общее число туристов в регионе с января по сентябрь 2019 года перевалило за 180 млн, что на 40,9% выше, чем годом ранее.

Региональные власти делают всё возможное, чтобы удовлетворить растущий спрос на перевозки, увеличивая скорость движение поездов, улучшая качество и безопасность поездок. Как сообщало ИА REGNUM, в Синьцзяне стремительно растут и масштабы международного туризма.

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